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الديلى ميل: مشروبات الطاقة تسبب كوارث صحية وترفع خطر الإصابة بمرض السكر

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الديلى ميل: مشروبات الطاقة تسبب كوارث صحية وترفع خطر الإصابة بمرض السكر الديلى ميل: مشروبات الطاقة تسبب كوارث صحية وترفع خطر الإصابة بمرض السكر
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون، حيث أفادت أن مشروبات الطاقة تسبب كوارث صحية أبرزها رفع فرص الإصابة بمرض السكر من النوع 2.

وأوضح الباحثون أن مشروبات الطاقة التى تحتوى على المزيد من الكافيين والسكر تسبب مقامة الأنسولين وهذا بدوره يرفع من فرص الإصابة بمرض السكر.

وقال الباحثون إن كثيرا من الأبحاث السابقة حذرت من شرب مشروبات الطاقة، لأنها تسبب تسوس الأسنان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى أذيعت مؤخراً يوم الأربعاء فى المؤتمر العالمى للسكر، فى فانكوفر، كندا، أن أولئك الذين شربوا 5 عبوات من مشروب الطاقة ارتفعت لديهم نسبة السكر فى الدم وزيادة مستويات الأنسولين فى الدم بنسبة 25%، مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا مشروب الطاقة.

وقال كبير الباحثين جين شيرر، أستاذ وباحث فى مرض السكر فى جامعة كالجارى فى كندا، إن كمية الكافيين المرتفعة التى توجد فى مشروبات الطاقة هى السبب فى مقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة السكر فى الدم.

وأضاف الباحثون أن مقاومة الأنسولين هى الخطوة الأولى فى تطوير مرض السكر من النوع 2، لافتين إلى أن الكافيين قد يتدخل بشكل مباشر مع قدرة الأنسولين للسيطرة على مستويات السكر، وهذا يعيق وظيفة الأنسولين عن طريق إفراز الهرمونات مثل الأدرينالين الذى يعمل كمضاد للأنسولين.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثالث من شهر ديسمبر الجارى.
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