الأمن العام يضبط 87 قطعة سلاح نارى و44 هاربا من السجون خلال 24 ساعة

وجه اللواء محمد كمال الدالى رئيس قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 87 قطعة سلاح نارى، و112 قطعة سلاح أبيض، و117 قضية مخدرات، و2 تشكيل عصابى، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 44 هاربا من السجون وأحكام المراقبة، ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 9702 حكم قضائى متنوع، وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، و182 دراجة نارية مخالفة.

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