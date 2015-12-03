ضبط 10 متهمين بحوزتهم 11 قطعة سلاح فى حملة أمنية بأسيوط

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد . س . أ . س" 29 سنة فلاح ومقيم أولاد سراج ــ دائرة مركز الفتح وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع و"10" طلقات، و"إكرامى . س . ع" 25 سنة عامل ومقيم القصير دائرة مركز القوصية، وبحوزته فرد خرطوش، و"محمد ز أ" 48 سنة سائق ومقيم ريفا دائرة مركز أسيوط وبحوزته فرد خرطوش بقصد الدفاع.
وكذلك ضبط "أشرف . ج . غ" 35 فلاح، ومقيم بنى شعران دائرة مركز منفلوط وبحوزته بندقية خرطوش تركى، و"عادل . م . خ" 30 سنة فلاح ومقيم بندر القوصية دائرة مركز القوصية وبحوزته بندقية آلية و"40" طلقة من ذات العيار و"3" خزائن، و"محمد . ع . خ" 33 سنة حاصل على دبلوم ومقيم الغنايم غرب ـ دائرة مركز الغنايم، وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع مطموسة الأرقام، و"أحمد . م . م . م " 17 سنة طالب ومقيم البربا دائرة مركز صدفا وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع بقصد الدفاع ، و فردين خرطوش محلي الصنع بمسكن المأذون بتفتيشه الهارب"حمدان . ع . ح " 35 سنة فلاح ومقيم جزيرة العونة دائرة مركز ساحل سليم و"أحمد . ع . ح " 42 سنة موظف بجامعة أسيوط ومقيم المعصرة دائرة مركز الفتح وبحوزته فرد خرطوش و" 7 " طلقات ، و"زكريا . أ . ع . أ" 33 سنة فكهاني ومقيم الواسطى دائرة مركز الفتح بحوزته " 51 " طلقة وخزينتين، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.