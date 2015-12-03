بالصور.. الفلسطينيون يتفقدون منزل الأسير راغب عليوى بعد تفجير قوات الاحتلال له

تفقد الفلسطينيون محيط منزل الأسير الفلسطينى راغب عليوى والأضرار التى لحقت به بعد أن فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى الخميس، منزل الأسير راغب عليوى فى منطقة الضاحية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

وقال ابن عم الأسير راغب عليوى، فى تصريح، إن عملية تفجير وهدم منزل راغب استمرت لأكثر من 3 ساعات استخدم فيها أدوات للحفر وزرع المتفجرات.

وأضاف أن قوات الاحتلال قامت بنقل أفراد العائلة إلى مكان بعيد مع الجيران قبل تنفيذ عملية الهدم، كاشفا عن مناوشات وقعت قبل وأثناء عملية الاقتحام والهدم بين شباب المنطقة وقوات الاحتلال التى تعاملت معهم بإطلاق الرصاص المطاطى مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تتهم الأسير راغب عليوى، من مدينة نابلس، بأنه المسئول عن الخلية العسكرية التابعة لحركة "حماس"، والتى نفذت عدة عمليات إطلاق نار ضد أهداف تابعة لجيش الاحتلال والمستوطنين فى شمال الضف الغربية المحتلة، أبرزها عملية "إيتمار" فى الأول من تشرين أول (أكتوبر) الماضى، والتى أدت لمقتل اثنين من المستوطنين وجرح آخرين.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منازل 3 من أعضاء "الخلية"، فى مدينة نابلس خلال شهر نوفمبر الماضى، وهم: الأسرى كرم المصرى، يحيى الحج حمد، وسمير الكوسا.



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