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بعد قليل.. التليفزيون المصرى يذيع كلمة الرئيس السيسى فى أكاديمية الشرطة

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بعد قليل.. التليفزيون المصرى يذيع كلمة الرئيس السيسى فى أكاديمية الشرطة بعد قليل.. التليفزيون المصرى يذيع كلمة الرئيس السيسى فى أكاديمية الشرطة
يذيع التليفزيون المصرى بعد قليل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكاديمية الشرطة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بزيارة مفاجئة صباح اليوم، الخميس، لأكاديمية الشرطة، حيث تفقد التدريبات الصباحية للطلبة.

وشهدت زيارة الرئيس للأكاديمية تناوله الإفطار مع الطلبة والضباط، كما تحدث الرئيس السيسى عن بعض المحاور المتعلقة بالشأن العام. ورافق الرئيس خلال الزيارة اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية.
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