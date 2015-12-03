أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مساعد وزير العدل يستقبل القضاة العائدين من العريش

Google+ Print
مساعد وزير العدل يستقبل القضاة العائدين من العريش مساعد وزير العدل يستقبل القضاة العائدين من العريش
يستقبل ظهر اليوم الخميس، المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائى، واللواء محمد رأفت الدش رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى، القضاة العائدين من الإشراف على جولة الإعادة بالانتخابات النيابية بمناطق العريش وبئر العبد بشمال سيناء، للاطمئنان عليهم.

وتوجه المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائى إلى محافظة الإسماعيلية قبل بدء العملية الانتخابية، للتنسيق مع كل الجهات المعنية لتذليل كل العقبات أمام القضاة المشرفين على جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية، وتوفير جميع سبل الراحة والتأمين للقضاة المتجهين إلى منطقة سيناء.

يأتى هذا بناء على تكليف المستشار أحمد الزند بضرورة توفير جميع سبل الراحة والـتأمين للقضاة المتجهين إلى منطقة سيناء، وخاصة مدينة العريش واستلامهم الأوراق الخاصة بعمليات الاقتراع ومتابعتهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365