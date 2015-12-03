مساعد وزير العدل يستقبل القضاة العائدين من العريش

يستقبل ظهر اليوم الخميس، المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائى، واللواء محمد رأفت الدش رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى، القضاة العائدين من الإشراف على جولة الإعادة بالانتخابات النيابية بمناطق العريش وبئر العبد بشمال سيناء، للاطمئنان عليهم.

وتوجه المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائى إلى محافظة الإسماعيلية قبل بدء العملية الانتخابية، للتنسيق مع كل الجهات المعنية لتذليل كل العقبات أمام القضاة المشرفين على جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية، وتوفير جميع سبل الراحة والتأمين للقضاة المتجهين إلى منطقة سيناء.

يأتى هذا بناء على تكليف المستشار أحمد الزند بضرورة توفير جميع سبل الراحة والـتأمين للقضاة المتجهين إلى منطقة سيناء، وخاصة مدينة العريش واستلامهم الأوراق الخاصة بعمليات الاقتراع ومتابعتهم.

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