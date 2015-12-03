لعبة في الجول - اختر مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يتسائل جمهور الأهلي مرارا وتكرار متى يصبح تشكيل الفريق ثابتا معروفا للجميع تحت قيادة المدرب جوزيه بيسيرو؟

ويخوض الأهلي معسكرا إعداديا حاليا في الإمارات متسغلا توقف الدوري المصري الممتاز يجرب فيه المدرب البرتغالي بعض طرق اللعب ويتعرف أكثر على عناصر الفريق.

وتحدث بيسيرو مع الصحفيين خلال معسكر الإمارات في حوار مطول سينشره FilGoal.com في وقت لاحق.

وقال بيسيرو أثناء المؤتمر الصحفي:"مستوى الفريق أصبح أفضل خلال المعسكر الحالي فالتنظيم الجماعي أصبح أفضل".

وأضاف "التشكيل الأساسي لم يتحدد كاملا بسبب غيابات عدد من اللاعبين بسبب الإصابة والمنتخب الأوليمبي".

وأردف "استقريت على بعض الأسماء في التشكيل الأساسي لن أفصح لكم عن هويتهم. تقريبا خمسة أو ستة لاعبين".