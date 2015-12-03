اطلالات غير اعتيادية لنجمة "سيدتي" هذا الأسبوع!

نجمتنا هذا الأسبوع مميزة جداً من مختلف النواحي، الفنية والجمالية وومن ناحية الموضة والاطلالات المبتكرة أيضاً. وهي المغنية الأمريكية "كاتي بيري" Katy Perry، حيث ومنذ دخولها عالم الشهرة والأضواء رسمت لنفسها خط خاص ميزها عن باقي النجمات حيث يجمع أسلوبها بين النمط الكلاسيكي المستوحى من الخمسينيات وبين النمط العصري المواكب لأحدث صيحات الموضة، وهي ضيفتنا في العدد الجديد من مجلة سيدتي.

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ولهذا قمنا بتسليط الضوء على أجمل اطلالتها الحديثة والتي تنوعت بشكل كبير من ناحية النمط ودور الأزياء التي اختارتها منها، وقد لاحظنا أنها في السنوات الثلالثة الأخيرة أصبح أسلوبها أكثر اتزاناً وأنوثة وقد نسقت أجمل الملابس ان كان من التيورات الرسمية، الفساتين الفاخرة على السجادة الحمراء وحتى الاطلالات الشبابية المبتكرة، وقد حافظت دائماً على الستايل الذي يميزها والذي اشتهرت به.

أما أجمل خياراتها فكانت من دار "فيرساتشي" Versace، ومن دار "بالنسياغا" Balenciaga، كما من "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، و"زهير مراد" Zuhair Murad، وطبعاً دار "موسكينو" Moschino الذي ارتبط اسمها فيها مؤخراً.

وفي العدد الجديد من مجلة "سيدتي" قمنا يتنسيق اطلالة رائعة مستوحاة من "كاتي بيري" Katy Perry ووضحنا بالصور كيفية حصولك عليها، لذلك وان كنت ممن يعشق ستايل نجمتنا في الموضة اشتري العدد الجديد لمتابعة تفاصيل اطلالتها عن قرب.

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