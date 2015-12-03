الأبيض والذهبي جديد مجموعة البحيري 2016

أقام المصمم العالمي هاني البحيري الديفيليه الخاص به الذي تم تنظيمه ب فندق فيرمونت مصر الجديدة ، وحيث استعان البحيرى بنجمات الفن كعارضات لأزيائه في الـ"ديفيليه".

وكانت الفنانة حورية فرغلي هي عروس الأمسية حيث ارتدت فستان الزفاف الطويل من الدانتيل والستان، بذيل طويل مرصع بقطعالزجاج والجيبيروالذي اختتم عرض الأزياء، فيما أختار البحيري نجمة ستار أكاديمي المغنية "نسمة محجوب" لتكون الوصيفة الأولى لحورية وارتدت فستاناً منفوشاً من الدانتيل بلون روز هادئ مميز، حيث بدت طلتها بعد خسارتها الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية أكثر تألقا.

وبين الأبيض والذهبي، كانت مجموعة هاني البحيري للعام الجديد، وأطلت العارضات بتصميمات للسهرة مميزة غلبت عليها اللمعة والتطريز.

وحضر " الديفيليه" عدد من نجمات الفن أبرزهن الإعلامية بوسي شلبي التي قدمت الديفليه ، داليا البحيرى، ليلى علوي ، صفية العمري، صابرين ، سهير رمزي ، سارة سلامة وعبير صبري.