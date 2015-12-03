استوحي إطلالاتك من الصباح حتى المساء من "عمرو يوسف"

بدأ النجوم الشباب في الوطن العربي بالاهتمام بأناقتهم وإطلالاتهم، وبإعطاء مظهرهم الخارجي أولوية وأهمية، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك والانستقرام، حيث بدأوا بنشر صورهم وإطلالاتهم عليها، والتنافس بشكل أو بآخر على لقب "النجم الأكثر أناقة"...

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ومن ضمن هؤلاء النجوم، الممثل الشاب عمرو يوسف، الذي يتمتع بملامح جذابة وقوام رياضي وممشوق. وبالفعل، فإنّ مختلف الملابس تليق به، كالبدلات الرسمية، التي يختارها للمناسبات الكبيرة وعلى السجادة الحمراء، والتي غالباً ما تكون باللون الأسود، حيث ينسّق معها قميصاً أبيض وربطة عنق سوداء، أو باللون الرمادي الفاتح مع قميص أزرق بدرجات هادئة، ويختار دائما معها الأحذية الجلدية الفاخرة، ولا ينسى ساعة اليد التي تضيف فخامة على الطلة.

أما للإطلالات الكاجوال، فغالباً ما يختار سروال الجينز أو سروالاً قماشيّاً، وخاصة من اللون البيج، مع التيشيرت القطنية البسيطة، أو قميص البولو. وفي بعض الأحيان، ليجعل اللوك أكثر رسمية، يرتدي فوق الإطلالة الكاجوال سترة البليزر ذات التصاميم العصرية.

وما يميز إطلالات عمرو يوسف، أنه لا يبالغ في أسلوبه في الموضة، ولا يعتمد صيحات لا تناسبه أو ألواناً صاخبة، بل يعتمد الأسلوب الذي يجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

جمعنا اليوم 10 إطلالات متنوّعة له، شاهدها واستوحي منها ما يعجبك لتحصل على أناقة عمرو من الصباح حتى المساء.

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