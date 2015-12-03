ارتدي القميص على طريقة نجمتك العربية المفضلة!

تمتلك النساء قميصاً واحداً على الأقلّ في الخزانة، في معظم الحالات، لأنه من القطع الأساسية، كما الكلاسيكية، في الموضة، ولا يمكن بتاتاً أن يخرج من الموضة أو أن يصبح طرازه قديماً. لكن هذا لا يعني أن تصميماته لا تتبدّل ولا تتغيّر، وفق المواسم، بل العكس هو الصحيح. يقدّم مصممو الأزياء دائماً أجمل التصميمات من القمصان وأكثرها عصرية وأناقة.

هيفاء وهبي والفساتين القصيرة قصة عشق لاتنتهي!

ولهذا، تعشق النجمات القمصان، على الرغم من اختلاف أذواقهن، ويخترن القميص بشكل دائم مع مختلف الإطلالات الرسمية والكاجوال، وينسّقنه وفق طرقهن الخاصة، التي تناسب أذواقهن. فمثلاً: رأينا مؤخّراً "هيفاء وهبي" وقد اختارت قميصاً من قماش الكارو، ونسقته مع سروال من الجينز، وحذاء شتوي، وصل إلى ما فوق الركبة، فبدت إطلالتها عصرية وأنيقة. أمّا "نانسي عجرم" فقد نسّقت القميص مع شورت من الجلد الأسود، وحققت إطلالة متميّزة ومواكبة للموضة، بينما ارتدت "نجوى كرم" القميص من تحت التوب القطنية، ونسّقتهما مع الجينز لإطلالة شتوية مريحة. وقد رأينا عدداً من النجمات، فضّلن اختيار القميص لإطلالات رسمية مع التنانير، مثل "اليسا"، التي نسقته مع تنورة ضيّقة من الجلد، و"كندة علوش" التي اختارته باللون الأحمر مع تنورة سوداء قصيرة، و"لجين عمران" التي رأيناها في إطلالة مميزة مع القميص المعرّق والتنورة الـ "Midi".

"مايا دياب" اختارت قميص الجينز، ونسقته مع لوك جريء بالتنورة البيضاء القصيرة. وكذلك "أمل بوشوشة"، اختارت قميص الجينز، وارتدت فوقه سترة من الفرو، لإطلالة شبابية عصرية.

نجمات أخريات نسّقن القميص مع أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة.

إذا رغبت في ارتداء هذه القطعة من خزانتك، فشاهدي إطلالات النجمات بها، واستوحي منها حتى ترتدي القميص بطرق متميزة وجديدة وبعيدة عن الملل أو التكرار.

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