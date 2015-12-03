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حبس مدير الدمغة بباب الشعرية 4 أيام لاتهامه باختلاس نصف مليون جنيه

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حبس مدير الدمغة بباب الشعرية 4 أيام لاتهامه باختلاس نصف مليون جنيه حبس مدير الدمغة بباب الشعرية 4 أيام لاتهامه باختلاس نصف مليون جنيه
أمر أحمد عبد الرؤوف مدير نيابة باب الشعرية، بحبس المدير المسئول عن مجمع الدمغة والموازين بباب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باختلاس نصف مليون جنيه من المال العام، والتزوير والتربح من الوظيفة والإخلال بتوزيع سلعة تتعلق بقوت الشعب واحتياجاته.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من مهندسى شركة فرست داتا لفحص الميكنة وبيان نظام تشغيل السيستم، وطالبت بعمل بيان تفصيلى لكافة عمليات الصرف لمخصصات من الفترة مارس 2015 وحتى سبتمبر 2015 .

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لوحدة مكافحة غسل الأموال ضد مدير مجمع الدمغة والموازين بإحدى الجمعيات التابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تفيد رصد أرصدة صرف للمقررات التموينية تفوق الحد المستحق على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، تصل إلى نصف مليون جنيه مصرى، وبالتحريات ثبت صحة الواقعة، وتم تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بماسبق.
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مصر 365

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