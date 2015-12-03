محكمة النقض تعيد محاكمة محمد بديع و36متهما فى قضية غرفة عمليات رابعة

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من بديع 36 آخرين قاموا بالإعداد لغرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصام رابعة، وإعادة محاكمتهم مره أخرى فى القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، وكذلك طعن النيابة العامة على أحكام الاعدام الصادرة ضد المتهمين .

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى، وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى، وحسام الدين بدوى، وهشام ابو علم، وخالد القضابى، ومحمد عبدة، وأشرف المصرى، وجمال مصطفى، ومحمد أباظة، وبسكرتارية أيمن كامل.

وكانت المحكمة قد أجلت أولى جلساتها بعدما طلب د. سليم العوا ذلك لنسخ مذكرة نيابة النقض والإطلاع عليها لأنها جزء من أوراق القضية.

الجدير بالذكر أن نيابة النقض طالبت فى مذكرتها التى قدمتها للمحكمة بإلغاء حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، ويعد رأيها استشاريا وليس ملزما للمحكمة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، قد قضت فى أبريل الماضى، بمعاقبة 14 متهما من بينهم محمد بديع وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك بالإعدام شنقا بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية، من بينهم اثنين غيابيا وهما محمود غزلان وسعد محمد عمارة (هارب) و بمعاقبة 39 آخرين بالسجن المؤبد. من بينهم 12 غيابيا فطعن المتهمين الذين صدر ضدهم احكاما حضويا وهم 12 متهما بالاعدام و27 بالسجن المؤبد كما طعنت النيابة العامة على احكام الاعدام طبقا للقانون.

وطعن كل من محمد بديع عبد المجيد محمد سامى المرشد العام للاخوان وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد) وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدنى) ووليد عبد الرؤوف محمود شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال) ومحمد المحمدى حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم) وفتحى محمد ابراهيم شهاب الدين (مهندس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية) ومحمود البربرى محمود محمد (مدرب تنمية بشرية حر) وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب).على الاحكام الصادرة ضدهم بالاعدام شنقا كما طعن 27 متهما والصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد وهم كارم محمود رضوان سليمان و محمد أنصارى محمد مصطفى و عصام مختار موسى محمد و أحمد محمد عارف على و مراد محمد محمد على و جهاد عصام احمد محمود الحداد وأحمد إبراهيم مصطفى أبوبركة و أحمد محمد محمد سبيع ويوسف طلعت محمود وهانى صلاح الدين رمزى وعمرو السيد عبدالعليم عبد المولى و مسعد حسين محمد عبدالله وعبدة مصطفى دسوقى وأحمد محمود عبدالحافظ احمد و أشرف إبراهيم على درويش وعمر يوسف حامد ابراهيم وسعد محمد خيرت سعد الشاطر وأيمن شمس الدين محمد الفقى وسمير محمد أحمد و محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان وسامحى مصطفى أحمد عبد العليم و محمد محمد مصطفى العادلى و عبدالله احمد مجمد إسماعيل الفخرانى و أحمد محمد احمد عبدالهادى و أحمد جمعة أحمد محمد و إيهاب أحمد محمد تركى و أحمد عبد الرحمن أحمد قاسم.

- اليوم.. النقض تفصل فى طعن بديع والحسينى وسلطان ومالك والحداد و34 اخرين بعمليات رابعة