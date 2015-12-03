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بالصور.. المنطقة المركزية العسكرية ترفع كفاءة مدارس قرى الفيوم والمنوفية

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بالصور.. المنطقة المركزية العسكرية ترفع كفاءة مدارس قرى الفيوم والمنوفية بالصور.. المنطقة المركزية العسكرية ترفع كفاءة مدارس قرى الفيوم والمنوفية
انهت المنطقة المركزية العسكرية أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المدارس والمنشآت التعليمية فى قرى محافظتى الفيوم والمنوفية، فى إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة المستمرة فى دعم التنمية الشاملة للدولة وخدمة المجتمع والارتقاء بالعملية التعليمية ومعاونة أجهزة الدولة، والإدارات المحلية فى حل مشكلات التكدس داخل الفصول الدراسية.

اليوم السابع -12 -2015

وتمكن رجال المنطقة المركزية العسكرية من إعادة بناء عدد من الأسوار والواجهات الخارجية للمدارس فى محافظتى الفيوم والمنوفية، وكذلك تم رفع كفاءة دورات المياه والفصول الدراسية والمعامل، بما يتناسب مع أحدث الطرق الفنية، وتزويدها بالوسائل العلمية المتطورة، بالإضافة إلى دعمها بأجهزة حواسب آلية متطورة ولوحات إرشادية وتعليمية تتناسب مع التطور التكنولوجى والمناهج الجديدة.

اليوم السابع -12 -2015

وساهم رجال المنطقة المركزية العسكرية فى أعمال إعادة تركيب وإصلاح " المقاعد " الدراسية ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى إهداء مايزيد عن 500 مقعد دراسى جديد لخدمة التلاميذ، فى إطار الحرص على رفع كفاءة المدارس الحكومية فى مختلف قرى ومحافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن المنطقة المركزية العسكرية ساهمت بدور كبير فى تامين الانتخابات البرلمانية خلال مرحلتيها الاولى والثانية، فى نطاق 7 محافظات، هى القاهرة والجيزة والقليوبية المنوفية وبنى سويف، والمنيا والفيوم، وكانت صاحبة النصيب الأكبر فى عدد القوات المشاركة فى عملية التأمين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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