بوتين: تركيا "ستندم" على إسقاط الطائرة الروسية

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن تركيا ستندم "أكثر من مرة" على إسقاط الطائرة الروسية قرب الحدود السورية التركية مضيفا أن موسكو لن تتجاهل مساعدة أنقرة "لإرهابيين".

وفي إشارة موجهة للغرب بوضوح قال بوتين في خطاب حالة الاتحاد السنوى إن على الدول "ألا تطبق معايير مزدوجة مع الإرهاب" أو تستخدم جماعات إرهابية لتحقيق أهدافها.

وأوضح أن معاقبة تركيا لن تكون اقتصادية فقط .

وقال نحن لن نستعرض عضلاتنا ولن نخيف أحدا بأسلحتنا بعد إسقاط طائرتنا، مضيفا أن الذين طعنوا الطيارين الروس بالظهر نعتبرهم خونة.

وتساءل الرئيس الروسى لا نفهم لماذا اسقطت تركيا الطائرة، ولن ننسى أفعال الحكومة التركة المسؤولة عن إسقاط الطائرة الروسية، وعليهم تحمل كامل المسئولية ونحن نعرف ماذا سنفعل.

وأوضح قائلا يجب أن نتصدى لأى مظاهر للكراهية وأن نحافظ على الوفاق الدينى.

- بوتين يدرج ضمن كبار المفكرين العالميين على قائمة مجلة "فورين بوليسى"