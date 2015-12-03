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وزير التعليم العالى لـ"المبعوثين": "اللى هيرفع علامة رابعة هنلغى بعثته"

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وزير التعليم العالى لـ"المبعوثين": "اللى هيرفع علامة رابعة هنلغى بعثته" وزير التعليم العالى لـ"المبعوثين": "اللى هيرفع علامة رابعة هنلغى بعثته"
حذر الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المبعوثين فى الخارج، خلال اجتماعه بهم قائلا: "المبعوث اللى هيرفع علامة رابعة أو يشتم بلده هيتم سحبه وتتلغى بعثته ومش عايزينه".

واستكمل الشيحى، خلال اللقاء المفتوح الذى عقد اليوم الخميس مع المبعوثين، أن المكاتب الثقافية ستتابع أداء المبعوثين وستقدم التقارير اللازمة، وأنه لن يتم السماح بأى تجاوز.

وتابع الشيحى: "كيف لمن يمثل بلده يضع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" علامة رابعة بعد سفره؟"، قائلًا:"كل المواقع هتتراجع ومن يسئ لبلاده خارج هيرجع".

وأوضح الشيحى: "علينا الاعتراف بوجود مشاكل فى عملية الاختيار، ولا يتم قراءة بعض أبحاثنا لأن أغلبها باللغه العربية"، مضيفا: " لن أترك للباحث يختار البلد التى يريد الابتعاث إليها كيفما يشاء، وهذه ليست مصادرة على حق، ولكن لتحقيق قيمة أعلى، وعلينا أن نضع الإعتبارات العلمية على قمة اهتماماتنا".

وزير التعليم العالى: هناك مجاملات فى اختيار المبعوثين من الجامعات الكبرى
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