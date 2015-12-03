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30 رجل أعمال يلتقون الرئيس السيسى بعد قليل لمناقشة الوضع الاقتصادى

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30 رجل أعمال يلتقون الرئيس السيسى بعد قليل لمناقشة الوضع الاقتصادى 30 رجل أعمال يلتقون الرئيس السيسى بعد قليل لمناقشة الوضع الاقتصادى
علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيلتقى بعد قليل، عددا من رجال الأعمال بمقر قصر الاتحادية، لمناقشة عدد من القضايا أهمها الاستثمارات الجديدة فى ، وبحث أزمة الأسعار فى الأسواق.

وأكدت المصادر أن نحو 30 رجل أعمال تم توجيه الدعوة الرئاسية إليهم، بما يشمل أغلب قطاعات الاستثمار والصناعة، ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بعد قليل.

ومن المرجح أن تتطرق المناقشات إلى سبل جذب استثمارات جديدة وتنشيط الصادرات المصرية للخارج، وكيفية تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشكلات التى تواجههم.

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مصر 365

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