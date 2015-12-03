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بالصور.. سكرتير عام أسيوط يشهد ختام فعاليات مشروع مناهضة العنف المدرسى

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بالصور.. سكرتير عام أسيوط يشهد ختام فعاليات مشروع مناهضة العنف المدرسى بالصور.. سكرتير عام أسيوط يشهد ختام فعاليات مشروع مناهضة العنف المدرسى
شهد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، ختام فعاليات مشروع مناهضة العنف المدرسى تحت عنوان "عام دراسى بلا عنف"، الذى تنفذه هيئة تير دى زوم بالتعاون مع المحافظة ومنظمة اليونيسيف ومديرية التربية والتعليم، وذلك بقاعة النيل للمؤتمرات بجامعة أسيوط بحضور عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، وحاتم قطب مدير هيئة تيردى زوم بصعيد ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والطلاب والمعلمين المشاركين فى الحملة.

وأكد حاتم قطب مدير هيئة تيردى زوم بصعيد مصر ومقرر فرع المجلس القومى لشئون الإعاقة بالمحافظة على نجاح مشروع مناهضة العنف المدرسى الذى استمر لمدة 24 شهرا، لافتاً إلى أن المشروع شمل 115 مدرسة بمحافظة أسيوط من خلال تدريب الكوادر من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين على كيفية إدارة المعوقات ودعم القيم الإيجابية ونبذ العنف.

فيما أعرب اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط عن سعادته بالمشاركة فى هذا الاحتفال الختامى عقب مشاركته فى ورشة العمل بالأمس بحديقة الفردوس، متمنيا دوام التوفيق لجميع القائمين على المشروع.

وشهد الاحتفال تكريم المشاركين فى المشروع، حيث قدمت هيئة تير دى زوم درع الهيئة لمحافظة أسيوط تسلمه اللواء ماجد عبد الكريم نيابةَ عن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، كما تم تقديم درع الهيئة لمديرية التربية والتعليم، كما أهدى المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط درع المحافظة لهيئة تير دى زوم ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال Unicef، تقديراً لجهودهم التى يبذلوها، كما تم عرض فيلم عن الأنشطة التى تمت بجميع المدارس أعقبه عدد من العروض الفنية التى تهدف إلى مناهضة العنف المدرسى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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