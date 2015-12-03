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بالصور..اجتماع أعضاء النور بالإسكندرية لمتابعة المستجدات السياسة

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بالصور..اجتماع أعضاء النور بالإسكندرية لمتابعة المستجدات السياسة بالصور..اجتماع أعضاء النور بالإسكندرية لمتابعة المستجدات السياسة
عقد ناصر محمد أمين حزب النور بدائرة المنتزة ثانى، اجتماعاً مع أعضاء الحزب بالمكتب الإدارى بالدائرة، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية وعرض مشاكل الدائرة من خلال مسئولى الشياخات بدائرة المنتزة ثانى.

اليوم السابع -12 -2015

وعرض الأعضاء المشاكل التى تواجههم فى الدائرة ومشاكل المواطنين وذلك لمحاولة حلها ورفعها للأمانة العامة للحزب، وعرضها على المسئولين، جاء ذلك فى إطار متابعة الحزب الدورية لأعمال الشياخات فى الدوائر بالمحافظة.

اليوم السابع -12 -2015

يذكر أن حزب النور يخوض جولة الإعادة فى دائرة الرمل فى الانتخابات البرلمانية بمرشحين هم حسنى المصرى وعمرو المكى، بعد أن خسر فى جميع الدوائر الانتخابية التى خاضها فى الجولة الأولى ما عدا دائرة العامرية وبرج العرب.

اليوم السابع -12 -2015
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