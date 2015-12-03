بالصور..اجتماع أعضاء النور بالإسكندرية لمتابعة المستجدات السياسة

عقد ناصر محمد أمين حزب النور بدائرة المنتزة ثانى، اجتماعاً مع أعضاء الحزب بالمكتب الإدارى بالدائرة، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية وعرض مشاكل الدائرة من خلال مسئولى الشياخات بدائرة المنتزة ثانى.

وعرض الأعضاء المشاكل التى تواجههم فى الدائرة ومشاكل المواطنين وذلك لمحاولة حلها ورفعها للأمانة العامة للحزب، وعرضها على المسئولين، جاء ذلك فى إطار متابعة الحزب الدورية لأعمال الشياخات فى الدوائر بالمحافظة.

يذكر أن حزب النور يخوض جولة الإعادة فى دائرة الرمل فى الانتخابات البرلمانية بمرشحين هم حسنى المصرى وعمرو المكى، بعد أن خسر فى جميع الدوائر الانتخابية التى خاضها فى الجولة الأولى ما عدا دائرة العامرية وبرج العرب.



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