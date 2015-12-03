بالصور.. الفائزون فى انتخابات الإعادة بشمال سيناء يواصلون احتفالاتهم

واصل الفائزون فى انتخابات الإعادة بشمال سيناء التى جرت فى دائرتى بئر العبد والعريش احتفالاتهم بالفوز.

وشهد ديوان "رمضان سرحان" الفائز فى انتخابات الإعادة بدائرة بئر العبد بشمال سيناء اليوم احتفالات نظمها مؤيديه بفوزه، فضلا عن مسيرات احتفالية للمهنئين من أهالى مدينة بئر العبد والقرى المجاورة من أبناء العائلات والقبائل.

وبدأ ذوى النائب فى نحر الذبائح احتفالا بفوز مرشحهم، وفى مدينة العريش استقبل الفائزان فى انتخابات الإعادة حسام رفاعى ورحمى بكير المهنئين، واحتفل أبناء عائلات أبو صقل بوصول أول شخص من بينهم للبرلمان.

وقال الأهالى، إن الاحتفالات ستتواصل، فيما توافد على مقر الفائز فى العريش حسام رفاعى أعداد من المهنئين، بينهم منافسوه فى الجولة الأولى ورموز مدينة العريش من العائلات ومسئولون بالمحافظة.

وأسفرت نتائج انتخابات الإعادة بشمال سيناء على مقعدين فى دائرة العريش الأولى، ومقعد بدائرة بئر العبد الثالثة بعد فرز اللجان عن فوز حسام رفاعى ورحمى بكير فى العريش ورمضان سرحان فى بئر العبد.

وانتهت فى دائرة العريش فرز جميع اللجان التى جرت بها انتخابات الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين برلمانيين بحصول الدكتور حسام رفاعى "مستقل"، ورحمى بكير "مستقل"، على أعلى الأصوات، ووفقا للنتائج المعلنة فإن إجمالى أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة: 105919 ناخبا، وإجمالى من أدلوا بأصواتهم 29390 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 500 صوت، وعدد الأصوات الصحيحة 28890 صوتا.

وحصد المرشح منسى إبراهيم جودة الشهير باسم حمادة سمبل 8075 صوتا، وعادل محمد على زناتى 8795 صوتا، ورحمى عبد ربه عبد الرحمن محمد الشهير بـ"رحمى بكير" 20219 صوتا، وحسام توفيق محمد رفاعى 20991. كما انتهت فى دائرة بئر العبد بشمال سيناء فرز جميع اللجان التى جرت بها انتخابات الإعادة بين مرشحين على مقعدين برلمانيين بحصول رمضان سرحان "مستقل"، على أعلى الأصوات. ووفقا للنتائج المعلنة فإن إجمالى أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة: 51847 ناخبا، وإجمالى من أدلوا بأصواتهم 26264 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 832 صوتا، عدد الأصوات الصحيحة 25430 صوتا.

وحصد رمضان سليمان موسى الشهير برمضان سرحان 12586 صوتا، وسليمان سالمان موسى الشهير بسليمان الزملوط 11966 صوتا، وقبلت اللجنة طعن إلغاء صندوق لجنة التجارة رقم (14) بدائرة بئر العبد.

وكانت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات حسم فيها فوز إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعد بمقعد دائرة وسط سيناء.

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