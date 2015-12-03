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عبور 203 شاحنات بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

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عبور 203 شاحنات بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم عبور 203 شاحنات بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات سفر ووصول 203 شاحنات بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر 95 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 108 شاحنات مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وأضاف مدير أمن مطروح، أنه تم التنبيه على كل الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كل الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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مصر 365

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