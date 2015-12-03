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ضبط 386 مخالفة وتحصيل 7 ألاف و 950 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح

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ضبط 386 مخالفة وتحصيل 7 ألاف و 950 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح ضبط 386 مخالفة وتحصيل 7 ألاف و 950 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، وأسفرت الحملة برئاسة العقيد أحمد السنطاوى مدير إدارة المرور، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، عن ضبط 386 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال هشام لطفى مدير أمن مطروح، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه تم التصالح الفوري في 81 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالي 7 ألاف و 950 جنيه.

وأضاف بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.
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