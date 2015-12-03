بالصور.. سيارت تجوب سيناء احتفالا بالفائزين فى انتخابات مجلس النواب

شهدت محافظة جنوب سيناء احتفالات الأهالى بفوز مرشحيهم فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب على مستوى دوائرها الثلاث "شرم الشيخ وطور سيناء ورأس سدر"، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفور إعلان النتائج غير الرسمية، انطلقت السيارات والدراجات البخارية، وأطلقت أبواقها ومكبرات الصوت التى تطلق الأغانى الوطنية، حاملين صور مرشحيهم الفائزين، يجوبون بها الشوارع والميادين.

وفى طور سيناء توجه النائب غريب أحمد حسان، والذى فاز بمقعد الدائرة الثانية طور سيناء، فور إعلان النتيجة إلى المقر الانتخابى لمنافسه الشيخ عبد الحليم الجمال مرشح حزب النور، لمبادلته مشاعر الحب والاحترام، وتبادلا سويا التهنئة فى مشهد أشاد به الجميع، ووصفه الحضور بأنه مشهد حضارى لن تجده إلا فى جنوب سيناء.

وأكد المتنافسان أن المشهد الانتخابى قد انتهى وعلينا أن نضع يدنا فى يد بعضنا البعض من أجل رفعة الوطن.

كما احتفلت حملة النائب عطية موسى جبلى بفوز مرشحهم عن دائرة شرم الشيخ وبالمثل احتفلت حملة النائب نور سلامة فى مدينة أبوزنيمة مسقط رأسه بفوزه بمقعد دائرة رأس سدر.

يذكر أنه قبل إعلان المستشار محمد عبد النبى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بدائرة شرم الشيخ، النتائج وقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وجاءت نتيجة جولة الإعادة بجنوب سيناء كالتالى: فوز عطية موسى جبلى المرشح المستقل بمقعد الدائرة الأولى شرم الشيخ، بلغ إجمالى المقيدين 26176 ناخبا، وعدد الحضور 9769 ناخبا بنسبة 37.3%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 269 صوتا، والصحيحة 9500 صوت، وحصل عطية موسى جبلى على 6458 بنسبة 68%، مقابل 3042 صوتا بنسبة 32% لـ"جيفارا الجافى" المرشح المستقل.

كما فاز غريب أحمد حسان مرشح حزب مصر الحديثة، بمقعد الدائرة الثانية طور سيناء، حصل حسان على 5205 أصوات، مقابل 4157 صوتا لمرشح حزب النور عبد الحليم الجمال. بلغ إجمالى المقيدين بدائرة طور سيناء 30070 صوتا، حضر 9661 ناخبا، الأصوات الباطلة 299 صوتا، والصحيحة 9362 صوتا.

بينما فاز نور سلامة، المرشح المستقل بمقعد الدائرة الثالثة رأس سدر، ويبلغ إجمالى الناخبين بالدائرة 21 ألف و404 أصوات وبلغ عدد الحضور 9194 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 286 صوتا، والأصوات الصحيحة 8908 صوتا، حصل سلامة على 5384 صوتا مقابل 3524 صوتا لمرشح تيار الاستقلال صلاح ربيع. ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".



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