بالصور.. انطلاق فعاليات الترويج لبطولة إفريقيا لكرة اليد بأسوان

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات القافلة الترويجية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2016، بمحافظة أسوان، والتى نالت مصر شرف استضافتها خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير المقبل.

وصرح عرفان بدير عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس لجنة قدامى اللاعبين، بأن بطل الدورة يتأهل مباشرة إلى أولمبياد ريودى جانيرو 2016 بالبرازيل، مشيرًا إلى أن البطولة تضم 12 منتخبًا، وتقع مصر فى المجموعة الأولى ومعها منتخبات "الجزائر والكاميرون ونيجيريا والجابون والمغرب"، بينما يتنافس فى المجموعة الثانية منتخبات "تونس وأنجولا وليبيا والكونغو وكينيا والكونغو الديمقراطية".

وأكد "بدير" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من القافلة هو الترويج للبطولة فى محافظات جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 3 ديسمبر الجارى انطلاقًا من محافظة أسوان، وحتى 16 ديسمبر الجارى بمحافظة الجيزة، ويتخللها إقامة مباريات بمشاركة قدامى اللاعبين.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات الترويجية سيكون لها دور مهم فى التعريف والجذب للبطولة، مؤكدًا على اهتمام المسئولين بالبطولة، وهو ما يظهر من حرص عدد كبير من محافظى تلك المحافظات على المشاركة بالجولات، كما سيكون لها بعد آخر فى تكريم قدامى اللاعبين الذين لهم إسهامات وإنجازات للعبة فى مصر، حيث تم الاتفاق على تخصيص أحد مدرجات الجماهير بالكامل لتواجدهم فى مباريات البطولة مجانًا.



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