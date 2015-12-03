أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. انطلاق فعاليات الترويج لبطولة إفريقيا لكرة اليد بأسوان

Google+ Print
بالصور.. انطلاق فعاليات الترويج لبطولة إفريقيا لكرة اليد بأسوان بالصور.. انطلاق فعاليات الترويج لبطولة إفريقيا لكرة اليد بأسوان
انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات القافلة الترويجية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2016، بمحافظة أسوان، والتى نالت شرف استضافتها خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير المقبل.

اليوم السابع -12 -2015

وصرح عرفان بدير عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس لجنة قدامى اللاعبين، بأن بطل الدورة يتأهل مباشرة إلى أولمبياد ريودى جانيرو 2016 بالبرازيل، مشيرًا إلى أن البطولة تضم 12 منتخبًا، وتقع مصر فى المجموعة الأولى ومعها منتخبات "الجزائر والكاميرون ونيجيريا والجابون والمغرب"، بينما يتنافس فى المجموعة الثانية منتخبات "تونس وأنجولا وليبيا والكونغو وكينيا والكونغو الديمقراطية".

اليوم السابع -12 -2015

وأكد "بدير" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من القافلة هو الترويج للبطولة فى محافظات جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 3 ديسمبر الجارى انطلاقًا من محافظة أسوان، وحتى 16 ديسمبر الجارى بمحافظة الجيزة، ويتخللها إقامة مباريات بمشاركة قدامى اللاعبين.

اليوم السابع -12 -2015

وأشار إلى أن هذه الفعاليات الترويجية سيكون لها دور مهم فى التعريف والجذب للبطولة، مؤكدًا على اهتمام المسئولين بالبطولة، وهو ما يظهر من حرص عدد كبير من محافظى تلك المحافظات على المشاركة بالجولات، كما سيكون لها بعد آخر فى تكريم قدامى اللاعبين الذين لهم إسهامات وإنجازات للعبة فى مصر، حيث تم الاتفاق على تخصيص أحد مدرجات الجماهير بالكامل لتواجدهم فى مباريات البطولة مجانًا.

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»