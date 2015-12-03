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مصرع طفل إثر سقوط دفاية كهربائية أثناء نومه على ستارة واحتراقه بالفيوم

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مصرع طفل إثر سقوط دفاية كهربائية أثناء نومه على ستارة واحتراقه بالفيوم مصرع طفل إثر سقوط دفاية كهربائية أثناء نومه على ستارة واحتراقه بالفيوم
تسببت دفاية كهربائية فى احتراق طفل ووفاته بمحافظة الفيوم، بعدما سقطت على ستارة مجاورة لسرير الطفل وأشعلت النيران فيها، ما تسبب فى وفاته، تم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن جثة الطفل وتولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول الطفل ياسين أحمد عمره "عامين"، ومقيم بقرية دفنو بمركز إطسا ومصاب بحروق من الدرجات الثلاثة بالرقبة والصدر والبطن وتوفى متأثرا بإصابته.

وبسؤال والده أكد أنه أثناء نوم الطفل اشتعلت النيران فى الستارة المجاورة له بسبب سقوط الدفاية الكهربائية عليها، ما جعل النيران تمتد للطفل وتسببت فى إصابته ووفاته، وتم تحرر محضر بالواقعة قيد برقم 7248 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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