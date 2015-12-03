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مدير أمن قنا ينتقل لمعاينة حريق مستشفى الجامعى والسنترال

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مدير أمن قنا ينتقل لمعاينة حريق مستشفى الجامعى والسنترال مدير أمن قنا ينتقل لمعاينة حريق مستشفى الجامعى والسنترال
انتقل اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إلى المستشفى الجامعى، للوقوف على ملابسات الحريق الذى نشب صباح اليوم بمستشفى الجامعى بمدينة قنا، والذى أفادت الأجهزة الأمنية بأنه لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأفاد مصدر أمنى بأن الحريق نشب فى غرفة التعقيم الملحقة بغرفة العمليات بالدور الثانى بالمستشفى، ولم يسفر عن خسائر فى الأرواح أو إصابات، وأسفر عن بعض التلفيات فى محتويات الغرفة، لافتا إلى أن السبب فى الحريق ماس كهربائى بلوحة مفاتيح كهربائية داخل غرفة التعقيم.

كما انتقل مدير أمن قنا أيضا لتفقد الحريق الذى شهده سنترال قنا، بسبب ماس كهربائى، كما أفادت المعاينة الأولية.

وأفادت الأجهزة الأمنية بأن الحريق امتد ليصل لـ6 غرف خطوط خاصة بالإنترنت الموجودة بالدور الثالث بسنترال قنا، مما أدى إلى تلفيات بالكابلات وانقطاع خدمة الإنترنت عن مدينة قنا لأكثر من ساعتين، مشيرا إلى أن الاتصالات لم تتأثر.

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