وكيل أوقاف الأقصر: تنظيم حملة لتوعية الطلاب بخطر التدخين والإدمان بالمحافظة

انطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر في تنظيم أضخم حملة لتوعية طلاب المدارس بمختلف مراكز محافظة الأقصر والقري والنجوع لتوعيتهم بمخاطر التدخين والإدمان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قصور الثقافة والتربية والتعليم والصحة بالمحافظة، وتحت إشراف محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.

ومن جانبه صرح الشيخ محمد صالح وكيل الوزارة بالمحافظة أن الحملة تشمل إقامة 60 محاضرة بمدارس المحافظة بجميع المراحل "ابتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني بنون وبنات" خلال شهر ديسمبر، وذلك بهدف توعية الطلاب بأخطار التدخين والمخدرات ومحاربة ظواهر العنف والتطرف والتحرش، وتكون النتيجة منها ترسيخ الأخلاق الحسنة بين الطلاب، بالتعاون مع كل المؤسسات في مجال التوعية ونشر الفكر الوسطي وأن هذه هي مهمة أئمة الأوقاف لاسيما في هذه الآونة التي تنتشر فيها الأفكار المتطرفة ومظاهر العنف والتشدد.

وشملت تلك المحاضرات والندوات التي انتهت بالفعل محاضرة للشيخ عبدالمحسن سيد أبو الفضل بمدرسة مصطفى كامل المشتركة وقصر ثقافة بهاء طاهر، والشيخ على الشاذلي محمود بمدرسة صلاح الدين الابتدائية وقصر ثقافة الأقصر، والشيخ فراج حجازي سليم بمدرسة الكاثوليك بالسواقي وقصر ثقافة الطفل، والشيخ أحمد عبدالمعبود رمضان بمعهد الأقالتة الابتدائي وقصر ثقافة حسن فتحي، والشيخ حسان حسين أحمد محمد بمدرسة الطارف المشتركة وقصر ثقافة الطارف، والشيخ عمر يوسف سيد بمدرسة السلام المشتركة مكتبة الضبعية، والشيخ عمران حمدان محمد نوبي بمدرسة الشهيد محمد نور وقصر ثقافة إسنا، والشيخ عبدالسلام ضوي السيد بمدرسة النجوع بحري الثانوية الزراعية ومكتبة الطفل والشباب بالنواصر، والشيخ محمود عبد الكريم أحمد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة ومكتبة النمسا، والشيخ أحمد جمعة على بدر بمدرسة توماس الوسطى الابتدائية ومكتبة توماس وعافية، والشيخ ممدوح عطيتو محمد بمدرسة أبوعلى الابتدائية بالمدامود العجوز ومكتبة المدامود، والشيخ خميس السيد ادم بمدرسة الدير الابتدائية المشتركة.

ومن المقرر أن تستمر تلك الندوات والمحاضرات التي تنظمها مديرية الأوقاف بالأقصر في أعمالها حتي نهاية الشهر الجاري لتخريج جيل من النشئ من الشباب والفتيات بمختلف أعمارهم وفصولهم الدراسية قادرون علي التفريق بين الصواب والخطأ، ويعلمون جيداً خطوة التدخين والادمان والعادات السيئة اخلاقياً للإبتعاد عنها.