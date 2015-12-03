الرئيس الفرنسى يرحب بالغارات البريطانية الأولى فى سوريا

رحب الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بقيام بريطانيا بأولى غارتها الجوية صباح الخميس فى سوريا، وذلك فور تصويت البرلمان البريطانى بأغلبية كبيرة على هذا القرار، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه).

وأضاف الاليزيه، أنه بعد قرار مجلس الوزراء الألمانى (بتدخل الجيش لمحاربة داعش فى سوريا) والذى سيتم تأكيده غدا من قبل البرلمان "البوندستاج"، يأتى التحرك البريطانى استجابة لنداء التضامن الذى وجهه الرئيس هولاند إلى الأوروبيين فى ١٦ نوفمبر الجارى.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت أن طائرات سلاح الجو الملكى شنت الخميس أولى ضرباتها الجوية فى سوريا ضد مواقع لتنظيم داعش الإرهابى، وذلك بعد ساعات قليلة من تصويت البرلمان على قرار تنفيذ ضربات عسكرية لمحاربة الإرهاب فى سوريا.

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