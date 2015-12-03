قوات الجيش اليمنى تستعيد مدينة جعار من قبضة تنظيم القاعدة

>استعادت قوات الجيش الوطنى مدعومة بالمقاومة الشعبية اليوم الخميس مدينة جعار ثانى أكبر مدن محافظة أبين 427/ كم جنوب شرق صنعاء/ من قبضة عناصر تنظيم القاعدة.

وقال مصدر محلى مسؤول طلب عدم ذكر أسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مواجهات مسلحة اندلعت بين قوات الجيش والمقاومة، ومسلحى التنظيم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الطرفين لم يتسن تحديد أعدادهم.

وأكد المصدر أن قوات الجيش والمقاومة بمساندة اللجان الشعبية تمكنوا من استعادة السيطرة على المدينة عقب تلك المواجهات التى استمرت حتى فجر اليوم، وأن مسلحى التنظيم انسحبوا من المدينة بشكل كامل.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش والمقاومة مدعومين باللجان الشعبية يخططون فى الوقت الراهن للتقدم نحو مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، و التى ما تزال فى قبضة تنظيم القاعدة "لتحريرها هى الاخرى من قبضتهم".

وأضاف "نحن بحاجة إلى الدعم الكبير من قبل الدولة لمواجهة خطر التنظيم الذى هاجم بشكل مباغت مدينتى جعار وزنجبار وسيطر عليهما أمس الأربعاء".

وأشار إلى أنه يجب إعادة ترتيب صفوف المقاومة واللجان الشعبية ودمجهما فى وحدات الجيش الوطني، "حتى لا تحدث أى اختراقات فى صفوفهما من شأنها أن تساعد فى زعزعة استقرار وأمن المحافظة".