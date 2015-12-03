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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

تعدت قوات الاحتلال الإسرائيلى الخميس، بالضرب على المرابطات قرب باب حطة بالمسجد الأقصى. وأفاد شهود عيان من باحة المسجد الأقصى بفلسطين،بأن هذا الاعتداء تواكب مع قيام مجموعة من المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، مشيرين إلى إمكانية وقوع إصابات نتيجة هذه الاعتداءات التى وقعت منذ وقت قليل.

وكانت منظمات وهيئات يهودية تنضوى تحت منظمات "الهيكل" المزعوم قد أعلنت عن حملة اقتحامات جديدة وجماعية للمسجد الأقصى مطلع الأسبوع المقبل بمناسبة عيد "الحانوكا- الأنوار" العبرى، كما أعلنت عن نشاطات أخرى متعلقة بهذه المناسبة تتمحور حول مراسم وشعائر "الهيكل" المزعوم.
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