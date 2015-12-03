تقرير - ميلان يستعيد بواتينج يناير المقبل

كيف يرى أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد ست جولات من الموسم؟ ما هي وجهة نظره في كثرة تغيير المدربين؟

ما هي تطلعات مدرب الدراويش في المرحلة المقبلة وكيف يستعد لها من الآن؟ FilGoal.com يسأل وميدو يجيب.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع في الدوري بعد خمس جولات جمع فيها عشر نقاط بالفوز في 3 مباريات والخسارة فقط أمام الداخلية.

يقول مدرب الزمالك السابق:"الدوري قوي هذا الموسم فهناك 12 فريقا متقاربين المستوى وسيكون الصراع شرسا في المرحلة المقبلة".

وعن إقالة المدربين يرى "التخلي عنهم في هذا التوقيت أمر غير إيجابي خاصة وأن البطولة لم يمر منها سوى أسابيع قليلة. الأمر ليس له علاقة بتقييم المدرب وإنما سببه صراعات داخلية في مجالس الإدارات التي تنقسم على نفسها ويكون المدير الفني هو الضحية عندما تسوء النتائج".

وعن رأيه في المنتخب الأوليمبي المصري أوضح "الفريق يضم لاعبين ممتازين يقودهم مدربا كبيرا هو حسام البدري. هم قادرون على التأهل للأوليمبياد فقط عليهم تعديل الأخطاء والتحلي بالإصرار والروح القتالية".

وأشاد ميدو بمعسكر الدراويش في تونس إذا قال:"استمرار اللاعبين فترة أطول مع بعضهم البعض زاد من تفاهمهم وانسجامهم. الجهاز الفني أيضا استفاد من خلال الدفع ببعض العناصر الجديدة التي سيكون لها دورا مهما في المرحلة المقبلة".

وأشار ميدو إلى اللاعبين الذين يتمنى ضمهم إلى فريقه فأوضح "نبحث تدعيم الفريق في شهر يناير المقبل فنحن نحتاج إلى لاعب قلب دفاع إضافة لصلاح ريكو هدفنا الأساسي في سوق الانتقالات".

"اللاعب الذي أتمنى التعاقد معه هو ستانلي مهاجم وادي دجلة فإمكانياته تجعله لاعبا قديرا في الخط الهجومي للفريق".