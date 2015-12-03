إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعى بالبحيرة

أصيب صباحا اليوم الخميس، 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام عزبة السبعين دائرة مركز شرطة إيتاى البارود .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 2214/1793 نقل بمقطورة بنى سويف قيادة "مصطفى على محمد محمد" سائق ومقيم دشنا بنى سويف، والسيارة رقم 6134 ب ق س " نقل " قيادة " محمود أمين السماديسى سائق ومقيم المحمودية، والسيارة رقم 7912 ب ق أ " نقل " ( التابعة لشركة مياه الشرب " محطة إيتاى البارود "قيادة كامل محمد كامل موسى" سائق ومقيم شبرا النونة دائرة المركز .

كما تبين أنه أثناء تهدئة السيارة الأولى لسرعتها لتخطى أحد المطبات الصناعية بالطريق المشار إليه اصطدمت بمؤخرتها السيارة الثانية وتوالى إصطدام الثالثة بمؤخرة الثانية.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 من مستقلى السيارة الثالثة، جميعهم عمال بمحطة مياه الشرب بإيتاى البارود بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود العام للعلاج، وتحرر المحضر 25691 /2015 جنح المركز.