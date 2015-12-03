استخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين بالكويت

وافق اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على إيفاد قطاع مصلحة الأحوال المدنية بعثات قانونية وفنية وأجهزة ومعدات تصوير للدول التى يتوافر بها العدد المناسب من المصريين الراغبين فى الحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية.

وتقرر سفر عدد من ضباط وموظفى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى دولة (الكويت) لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين بها خلال الفترة من يوم الأربعاء 6 يناير 2016 وحتى 16 من نفس الشهر.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج وتقديم الخدمات بمحال إقامتهم دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لاستخراج بطاقات الرقم القومى.. وفى إطار سياسات وزارة الداخلية التى تهدف إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها فى سهولة ويسر.

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