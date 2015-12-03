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النيابة تستعجل تحريات المباحث فى واقعة ذبح عجوز السيدة زينب

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النيابة تستعجل تحريات المباحث فى واقعة ذبح عجوز السيدة زينب النيابة تستعجل تحريات المباحث فى واقعة ذبح عجوز السيدة زينب
استعجل مصطفى القاضى وكيل نيابة السيدة زينب، بإشراف المستشار محمد سليم رئيس النيابة، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة العثور على عجوز مذبوح بمنطقة السيدة زينب.

كما انتدبت النيابة رجال الأدلة الجنائية لفحص السلاح المستخدم فى الواقعة، لتحديد شخصية الجانى وكشف غموض الحادث، كما أمرت النيابة بتشريح الجثة.

كان العقيد محمد البتانونى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص فى العقد السابع من عمره مذبوحًا، بإحدى الطرق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة التى أمرت بما سبق.

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مصر 365