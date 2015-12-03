النيابة تستكمل التحقيقات مع إسماعيل الإسكندرانى فى انضمامه لجماعة إرهابية

تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، اليوم الخميس، التحقيقات مع الصحفى إسماعيل الإسكندرانى، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة "الإخوان" والترويج لأفكارها، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفى إسماعيل الإسكندرانى، منذ أيام، فى مطار الغردقة عقب عودته إلى مصر بعد استضافة جامعية فى أوروبا وأمريكا، وأمرت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

ووجّهت النيابة للباحث تهمتى الانضمام إلى جماعة محظورة "الإخوان" ، ونشر أخبار كاذبة.

وإسماعيل الإسكندرانى يعمل باحثًا متطوعًا فى مركز "المصرى" للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربى.