الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بسنترال قنا

نشب حريق ضخم بسنترال قنا، بسبب ماس كهربائى، وتسبب الحريق في انقطاع خدمة الإنترنت.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب حريق بمبنى شركة المصرية للاتصالات بمدينة قنا.

وأفادت التحريات، أن الحريق امتد ليصل 6 غرف خطوط خاصة بـ شركات المحمول والإنترنت الموجودة بالدور الثالث بسنترال قنا، مما أدي إلى انقطاع خدمة الإنترنت بالكامل عن مدينة قنا.

وانتقلت قوات الدفاع المدنى إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لأبراج المحمول المجاوره لها، وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائى وراء الحريق، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية.