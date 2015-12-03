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ضبط 1763 مخالفة مرورية و113 متهما هاربين من أحكام فى حملة بالبحيرة

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ضبط 1763 مخالفة مرورية و113 متهما هاربين من أحكام فى حملة بالبحيرة ضبط 1763 مخالفة مرورية و113 متهما هاربين من أحكام فى حملة بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 113 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، وتحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1763 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجـاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

وتمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن مركز تعبئة سكر كائن مدينة أبوالمطامير لقيامه بتعبئة السكر فى عبوات مخالفة الإنتاج وضبط (600ر41) طن سكر، وتحرر المحضر 17759/2015 جنح مركز أبوالمطامير.

كما تم ضبط صاحب فرش بسوق مدينة وادى النطرون لقيامه بتجميع كمية (100) رغيف خبز بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء، وتحرر المحضر 5656/2015 جنح مركز وادى النطرون .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة و اللواء هانى خير ، مدير المرور ، والعميد مجدى محيى وكيل المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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