بدء جلسة إصدار الحكم فى طعن محمد بديع و38 آخرين فى "غرفة عمليات رابعة"

بدأت منذ قليل محكمة النقض ثالث جلساتها لنظر الطعن المقدم من 39 متهما قاموا بالإعداد لغرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصام رابعة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وكذا عرض النيابة العامة على أحكام الإعدام الصادرة ضد المتهمين، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فى الطعن بجلسة اليوم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجى وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده وأشرف المصرى وجمال مصطفى ومحمد أباظة، وبسكرتارية أيمن كامل.

الجدير بالذكر أن نيابة النقض طالبت فى مذكرتها التى قدمتها للمحكمة بإلغاء حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، ويعد رأيها استشاريا وليس ملزما للمحكمة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد قضت فى أبريل الماضى، بمعاقبة 14متهما من بينهم محمد بديع وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك بالإعدام شنقا بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية، من بينهم اثنان غيابيا وهما محمود غزلان وسعد محمد عمارة (هارب)، وبمعاقبة 39 آخرين بالسجن المؤبد من بينهم 12 غيابيا، فطعن المتهمون الذين صدر ضدهم أحكام حضوريا، وهم 12 متهما بالإعدام و27 بالسجن المؤبد، كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام طبقا للقانون.

وطعن كل من محمد بديع عبد المجيد محمد سامى المرشد العام للإخوان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد) وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدنى) ووليد عبد الرؤوف محمودشلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال) ومحمد المحمدى حسن شحاتة السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم)، وفتحى محمد إبراهيم شهاب الدين (مهندس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية) ومحمود البربرى محمود محمد (مدرب تنمية بشرية حر) وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب)، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا.

كما طعن 27 متهما والصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، وهم كارم محمود رضوان سليمان ومحمد أنصارى محمد مصطفى وعصام مختار موسى محمد وأحمد محمد عارف على ومراد محمد محمد على وجهاد عصام أحمد محمود الحداد وأحمد إبراهيم مصطفى أبوبركة، وأحمد محمد محمد سبيع ويوسف طلعت محمود وهانى صلاح الدين رمزى وعمرو السيد عبدالعليم عبد المولى ومسعد حسين محمد عبدالله وعبده مصطفى دسوقى وأحمد محمود عبدالحافظ أحمد وأشرف إبراهيم على درويش وعمر يوسف حامد إبراهيم وسعد محمد خيرت سعد الشاطر وأيمن شمس الدين محمد الفقى وسمير محمد أحمد ومحمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان وسامحى مصطفى أحمد عبد العليم ومحمد محمد مصطفى العادلى وعبدالله أحمد محمد إسماعيل الفخرانى وأحمد محمد أحمد عبدالهادى وأحمد جمعة أحمد محمد وإيهاب أحمد محمد تركى وأحمد عبدالرحمن أحمد قاسم.

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