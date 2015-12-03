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حبس نقاش متهم بقتل صاحبة شركة استثمار عقارى فى المعادى

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حبس نقاش متهم بقتل صاحبة شركة استثمار عقارى فى المعادى حبس نقاش متهم بقتل صاحبة شركة استثمار عقارى فى المعادى
أمر المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صاحبة شركة استثمار عقارى.

وكان قسم شرطة المعادى تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة صاحبة شركة للاستثمار العقارى داخل شقتها بشارع كورنيش النيل، وبانتقال فريق البحث الجنائى وبالمعاينة تبين أن القتيلة ترتدى ملابسها كاملة، وغارقة فى دمائها وبها العديد من الطعنات النافذة بأنحاء متفرقة من الجسد.

وكشفت التحريات أن نقاشا وراء الجريمة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه تعرف على المجنى عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وبدأت بينهما علاقة صداقة، وطلبت منه تشطيب شقتها، وليلة الحادث حاول التعدى عليها جنسيا، وعندما رفضت وقاومته وهددته بسكين، التقط مفتاح أنبوبة وانهال على رأسها لتسقط مغشيا عليها، ثم أخذ السكين منها وانهال عليها بالطعنات، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بحبسه عقب اعترفه ارتكاب الجريمة.

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مصر 365