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ضبط 12 طن مخللات و100 كيلو سردين فاسدة ببنى سويف خلال حملة على الأسواق

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ضبط 12 طن مخللات و100 كيلو سردين فاسدة ببنى سويف خلال حملة على الأسواق ضبط 12 طن مخللات و100 كيلو سردين فاسدة ببنى سويف خلال حملة على الأسواق
شنت إدارة بمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف، بالتنسيق مع الإدارة الصحية ومركز الشرطة، حملة على المحال والأسواق، أسفرت عن ضبط 12 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل معمل تصنيع يعمل بدون ترخيص وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، وكانت عبارة عن 60 برميلا زنة الواحد 200 كيلو جرام، وتم التحفظ على المضبوطات داخل المعمل وإغلاقه بالشمع الأحمر.

كما نجحت الحملة التى شارك فيها كل من شعبان عبدالعظيم مدير إدارة تموين إهناسيا، رمضان هلال مدير إدارة المتابعة، عصام عبدالواحد، عبد الغفار سيد مفتشى تموين بالإدارة، محمد على مدير مكتب مراقبة الأغذية، وحسام حسن مفتش أغذية بالإدارة الصحية، فى ضبط 100 كيلو سردين فاسدة و50 كيلو شيبسى من مخلفات المصانع غير صالحة للاستخدام، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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