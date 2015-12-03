حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 3-12-2015

برج الأسد يتمتع بجميع صفات الزعامة والسلطة وتكون شخصيته محبة للتعالى والتكبر والرغبة فى اعتلاء العرش وفرض السلطة كما يريد، ويجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين وهو صريح فى توجيه النقد والثناء على حد سواء، ومن أكثر الأبراج كرما وجودا، يعرف عنه حياة البذخ والإسراف، ويحب الاعتماد على النفس وتملك زمام القيادة، وإذا تلقى النصيحة من أحد يضرب بها عرض الحائط وهو أيضا صديق ودود مخلص، وعن حظ برج الأسد اليوم الخميس يتوقع علماء الفلك أن اليوم مناسب لتوضيح الأمور فى حالات سوء التفاهم مع زملاء العمل، فأنت تتمتع بكامل ثقتك اليوم ويجب أن تنظر للعالم بعيون مفتوحة وقلب جرىء. توقعات لبرج الأسد على الصعيد المهنى:

> فى الوقت الحالى أنت تتمتع بروح الفريق فى العمل، وحاول أن تشرح لزملائك وجهة نظرك، فأنت فى كامل ثقتك بنفسك، حافظ على ثقتك الخلاقة فى بيئة العمل لتصل ما تريد من أهداف وتحققها. توقعات لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

>مفاجأة سارة فى انتظارك فشريك حياتك سوف يسعدك اليوم بمجموعة من الأخبار السارة فى علاقتكما، منها: رحلة استجمام خارج البلاد وعشاء رومانسى فى أحد المطاعم الفاخرة. توقعات لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، ولكن يجب أن تحافظ عليها ولا تبذل مجهودا كبيرا، حتى لا تصاب بالأمراض التى تؤثر على نشاطك وحيويتك.

شبكةعيونالإخبارية

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