حظك اليوم برج الميزان الخميس 3-12-2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>فرصة انتقالك لعمل جديد كبيرة جدا هذه الأيام، لكن ليس بالضرورة أن يكون العمل هو الأفضل بالنسبة لك، ولكن عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات المصيرية مثل التى تنوى القيام بها، وستكتشف أن عملك السابق كان مرحلة انتقالية عليك أن تتعلم منها فقط لتكون فى أفضل حال فيما بعد.>ستتوارد الأفكار والخطط بينك وبين حبيبك فى وقت واحد، وهو ما يدلك على وجود نسبة كبيرة من التوافق بينك وبينه، مما يجعلك تشعر بالتفاهم معه والشعور بالسعادة، وفى نفس الوقت عليك المحافظة على هذا الشريك الذى يمكن أن تعيش معه حياة سعيدة بقية عمرك.>تشعر اليوم بالكثير من المشكلات الصحية، نتيجة تراكم مشكلات فى جهاز المناعة الخاص بك، عليك ان تحذر من التعرض لمسببات الإصابة بالأمراض حتى تقوم بكسب مناعة تكفيك لمواجهة الجراثيم التى تحيط بك.>عليك حل بعض الأمور العالقة سريعا لأنك إذا تركتها فترة أطول من ذلك ستبدأ فى التشابك الشديد والتعقيد وسيصعب عليك حلها بعد ذلك، اليوم هو الفرصة المناسبة لحل كل الأمور الشائكة فى حياتك.