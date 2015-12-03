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لعبة في الجول – محمود الخطيب يكشف: (2) عن نجم ألماني حاول مراقبتي.. وهدف في بايرن ميونيخ

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لعبة في الجول – محمود الخطيب يكشف: (2) عن نجم ألماني حاول مراقبتي.. وهدف في بايرن ميونيخ لعبة في الجول – محمود الخطيب يكشف: (2) عن نجم ألماني حاول مراقبتي.. وهدف في بايرن ميونيخ

هدف في شباك بايرن ميونيخ لايزال يعتز به محمود الخطيب، ولكن هناك سبب آخر يجعل أسطورة الأهلي والكرة المصرية لا ينسى هذه المباراة.

هدف لم يكن الأجمل في ذاكرة بيبو، لكنه كان ضمن إجابات ملك الكرة المصرية محمود الخطيب حين سأله FilGoal.com عن 10 أهداف يعتز بها في مسيرته.

أهداف هو اسم السلسل التي تقدمها لعبة FilGoal.com..

كان ضيف الحلقة الأولى هو محمد أبو تريكة أمير القلوب. والحلقة الثانية بطلها أيقونة النادي الأهلي ومنتخب والذي تغنت الجماهير باسمه "بيبو بيبو بيبو الله يا خطيب".

سأل FilGoal.com الخطيب عن أجمل أهدافه في مسيرته. فقال لنا: "أنا كنت رقم 10 ومولود في شهر اكتوبر.. لذلك سأختار لكم 10 أهداف".

سيتم استعراض الإجابات في 3 حلقات.

استرجع - محمود الخطيب يختار: (1) هذا الهدف جعل الناس تعرف من هو بيبو

هذه هي الحلقة الثانية ..

يقول بيبو: "الأهلي لعب مع بايرن ميونيخ في ديسمبر 1977 وديا، وكان الفريق البافاري بطلا لدوري أبطال أوروبا قبلها بعام".

وتابع "فزنا 2-1 بعدما سجلت أنا وشريف عبد المنعم".

وأضاف "هذا الهدف من الأهداف التي أحبها".

رقيب عالمي

وتابع "لعبت مباريات عديدة أمام فرق ألمانية. الأهلي واجه كذلك غير بايرن، مونشنجلادباخ".

وأضاف "لا أنسى هذه المباراة لأن بيرتي فوجتس الذي كان من أهم نجوم الكرة الألمانية هو من كان مكلفا بمراقبتي في الملعب".

وأكمل "هذا الرجل كان يراقب يوان كرويف شخصيا قبل أن يلعب ضدنا".

تلك المباراة انتهت بالتعادل 2-2 وتألق الخطيب فيها.

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