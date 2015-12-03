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تكريم شرطيين لاستعادتهما 100 ألف جنيه مسروقة من مواطن فى المنيا

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تكريم شرطيين لاستعادتهما 100 ألف جنيه مسروقة من مواطن فى المنيا تكريم شرطيين لاستعادتهما 100 ألف جنيه مسروقة من مواطن فى المنيا
كرم اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، شرطيين من أفراد الشرطة التابعة لمركز أبو قرقاص ليقظتهما فى العمل، وحثهما على بذل المزيد من الجهد واستعادتهما مبلغا ماليا تمت سرقته من أحد المواطنين.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد أنه أثناء تواجد شرطيين من قوة مركز شرطة أبو قرقاص لمتابعة الحالة الأمنية، وتنظيم حركة المرور، تلاحظ لهما توقف شخصين يستقلان "توك توك" على جانب الطريق، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور، وعلى الفور توجها لهما لتسيير الحركة المرورية فلاذا بالفرار وتركا مبلغ 100 ألف جنيه كانت بحوزتهما.

تم إخطار مركز الشرطة وتبين أن أحد الأشخاص متواجد بالقسم لتحرير محضر عن فقد نفس المبلغ عقب صرفه من مكتب البريد بدائرة المركز، فأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث من البحث الجنائى لضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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مصر 365