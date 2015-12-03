وزير الرى يتفقد مخرات السيول فى أسيوط

يواصل الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، زيارته لمحافظة أسيوط، يرافقه المهندس ياسير الدسوقى محافظ أسيوط، ويتفقد الوزير مخرات السيول بمنطقتى عرب العطيات وعرب العوامر بأبنوب، كما يتفقد منطقة وادى الشيح والوادى الأسيوطى.

وكان الدكتور حسام مغازى والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والسفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جيورج لوى ومستشار التعاون التنموى وممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى تفقدوا بالأمس مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وقاما بافتتاح فم الترعة الإبراهيمية بعد التطوير.