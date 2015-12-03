أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الرى يتفقد مخرات السيول فى أسيوط

Google+ Print
وزير الرى يتفقد مخرات السيول فى أسيوط وزير الرى يتفقد مخرات السيول فى أسيوط
يواصل الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، زيارته لمحافظة أسيوط، يرافقه المهندس ياسير الدسوقى محافظ أسيوط، ويتفقد الوزير مخرات السيول بمنطقتى عرب العطيات وعرب العوامر بأبنوب، كما يتفقد منطقة وادى الشيح والوادى الأسيوطى.

وكان الدكتور حسام مغازى والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والسفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جيورج لوى ومستشار التعاون التنموى وممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى تفقدوا بالأمس مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وقاما بافتتاح فم الترعة الإبراهيمية بعد التطوير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365