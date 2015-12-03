مفاجأة: الالتهابات المزمنة للأسنان واللثة أحد أسباب مرض الروماتويد

مرض الروماتويد أحد أهم وأشهر أمراض المفاصل وتتعدد أسباب الإصابة به.

يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس، على الرغم من إجراء العديد من الأبحاث الطبية على آلاف المرضى، ولكن لا يزال السبب الحقيقى وراء الإصابة بالروماتويد غير معروف، على وجه الدقة وتوجد العديد من الأسباب المحتملة والتى قد تؤدى لظهور المرض.

وأضاف الدكتور عادل محمود أن الإصابة السابقة من شهور أو سنوات ببعض الجراثيم سواء بكتيريا أو فيروسات أو فطريات، مع وجود استعداد وراثى، حيث أثبتت الأبحاث بزيادة احتمالية الإصابة بالروماتويد لدى أقارب مريض الروماتويد من الدرجة الأولى وقد تم تحديد عدد من الجينات الوراثية التى يتسبب وجودها فى ظهور أعراض المرض.

كما أشار الطبيب أن الأبحاث العلمية أثبتت وجود علاقة وثيقة بين بعض العوامل البيئية وحدوث مرض الروماتويد، كما يأتى فى مقدمة هذه العوامل التدخين والتعرض المتكرر لبعض المواد الطبيعية مثل عنصر السليكون، ومؤخرا أثبتت الأبحاث العلمية وجود علاقة وثيقة بين الالتهابات المزمنة بالأسنان واللثة وحدوث مرض الروماتويد.