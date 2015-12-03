باحثون: المحفزات النفسية هى الحاجز الأكبر أمام فقدان الوزن

أكد باحثون، أن النظام الغذائى السليم لفقدان الوزن ليس قائما فقط على ممارسة الرياضة وتناول طعام منخفض السعرات الحرارية، إذ يتجاهل الكثيرون الحاجز الأكبر أمام فقد الوزن ألا وهو العقل.

وأوضح بحث جديد، نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن اثنين من بين ثلاثة أشخاص ممن يفقدون 5% من وزنهم سينتهى بهم الحال باستعادة هذا الوزن.

كما أنه كلما فقد الشخص وزنا أكبر كلما قلت فرصه فى الإبقاء على هذه النتيجة.

وقال خبراء إنه نتيجة لذلك فمن الأفضل التحقيق فى أسباب كون تناول وعاء من الآيس كريم يجذبنا عندما نشعر بالحزن أو أننا نتوق إلى تناول الكربوهيدرات عندما نشعر بالحزن. وأضافوا أنه بدون معرفة المحفزات النفسية الفردية فمن المستحيل المحافظة على فقدان الوزن.

وكشف الباحثون أنه على الرغم من ذلك، فإن واحدا فقط من بين عشرة أمريكيين يدركون أهمية الحالة النفسية الجيدة فى فقد الوزن، مقارنة بأعداد أكبر ترى أن ممارسة الرياضة أو مدة النظام الغذائى هما العائق أمام المحافظة على الوزن المفقود.

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