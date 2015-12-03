دراسة: عشاق المجازفة والتحدى أكثر ذكاء

أشارت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يحبون المجازفة والتحدى أكثر ذكاء من الآخرين.

وتتناقض هذه الدراسة مع الاعتقاد السائد بأن الأشخاص الذين يتوخون الحذر لديهم محفزات أفضل فى المخ مما يجعلهم أكثر ذكاء.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الدراسة قد أجريت بجامعة توركو فى فنلندا، حيث استخدم فريق البحث التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى وتقنيات أخرى فى قياس كيف أن السلوك الذى يغلب عليه المجازفة يغير من نشاط وبنية المخ.

ويعتقد الباحثون أن نتائجهم نجمت عن كون الأشخاص النشطاء والذين يحبون خوض التحديات، يكونون سببا فى تحفيز مخهم.

وقال المحلل داجفين مو، إن "الفيصل هنا هو أنه إذا ما كنت تخوض المخاطر فإنك تتمتع بالمهارات المطلوبة لذلك".

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