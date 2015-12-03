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محافظ الفيوم: مجلس الوزراء وافق على إنشاء لوحة لتوزيع الكهرباء بالمحافظة

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محافظ الفيوم: مجلس الوزراء وافق على إنشاء لوحة لتوزيع الكهرباء بالمحافظة محافظ الفيوم: مجلس الوزراء وافق على إنشاء لوحة لتوزيع الكهرباء بالمحافظة
صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بأن مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 3134 لسنة 2015 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 473 مترا مربعا بالقطعة رقم 7 بتقسيم المسلة طريق الفيوم، لإنشاء لوحة لتوزيع الكهرباء تخدم قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف مكرم فى بيان له اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والخدمية خاصة فى قطاع الكهرباء لاستيعاب التوسعات العمرانية الجديدة، وتجنب انقطاع التيار الكهربائى خصوصاً فى فصل الصيف.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تسعى للتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

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مصر 365