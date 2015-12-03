سفر وعودة 1077 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البري، سفر ووصول 1077 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 737 إلي الجانب الليبي، بينهم 320 مصريا و 417 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 340 مصريا، بينهم 315سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 25 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضي، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 105 ألف و 748 مصريا.